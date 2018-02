Không chỉ được lòng fan, Hyo Joo còn được nhiều bạn diễn, đồng nghiệp quý mến như Jo In Sung, Bae Soo Bin, Ji Jin Hee, Lee Kwang Soo, Jung Yoo Mi, So Ji Sub, Jun Ho (2PM), Lee Jung Jin... Cô được chọn là khách mời được yêu thích nhất Running Man và Hai ngày, một đêm - hai show thực tế sở hữu lượng fan đông đảo tại châu Á.