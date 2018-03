Minka Kelly (trái) và Leighton Meester từng đóng cùng phim kinh dị The Roomate. Minka Kelly vào vai Sara - cô sinh viên đại học năm thứ nhất cùng phòng ký túc xá với Rebecca (do Leighton Meester thủ vai). Hai diễn viên cùng có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi môi mọng và mắt đen nâu to tròn.