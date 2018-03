Ca sĩ Kesha có nhiều ca khúc đứng đầu các bảng xếp hạng như Tik Tok, Die Young, Your Love is My Drug... Kesha tạo cá tính riêng bằng cách trang điểm đậm, chọn trang phục biểu diễn màu mè. Năm 2016, cô gây ồn ào khi kiện nhà sản xuất Dr. Luke vì lạm dụng tình dục. Ca sĩ người Mỹ bước sang tuổi 30 vào ngày 1/3.