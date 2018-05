Phim Everybody Knows là tác phẩm mở màn Liên hoan phim Cannes năm nay, với sự tham gia của hai ngôi sao Tây Ban Nha - Javier Bardem (ảnh) và Penelope Cruz. Ban tuyển chọn của Cannes muốn Everybody Knows mở màn để tạo hiệu ứng truyền thông, khi êkíp thực hiện phim đều là những tên tuổi hàng đầu châu Âu.