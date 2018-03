Matt Damon gặp người đẹp Argentina - Luciana Barroso - năm 2003, khi quay phim Stuck On You ở Miami, Mỹ. Cô là nhân viên quầy pha chế trong một quán bar, nơi Matt Damon cùng bạn bè đến chơi sau buổi quay phim. Diễn viên The Martian kể về vợ trên chương trình của Ellen DeGeneres năm 2011: "Tôi nhìn thấy cô ấy bước qua, giữa căn phòng chật kín người. Tám năm sau, chúng tôi có bốn đứa con. Tôi không biết con đường của cả hai sẽ như thế nào nếu cuộc gặp gỡ ấy không xảy ra". Họ làm đám cưới năm 2005.