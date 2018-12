Hình ảnh Kim So Hyun trên thảm đỏ lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh vừa qua được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn lớn tại Hàn. Loạt ảnh cô đăng tải trên Instagram cũng thu hút gần 650.000 lượt thích. Độc giả Min Kyung bình luận trên Naver: "Tôi xem phim So Hyun đóng từ khi em ấy mới 7 tuổi, thời gian trôi qua quá nhanh, giờ em đã trở thành thiếu nữ đôi mươi. Càng lớn So Hyun càng xinh đẹp".