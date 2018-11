Sae Ron sinh năm 2000, đóng phim từ năm 9 tuổi và vụt sáng thành sao từ năm 2010 nhờ vai Jung So Mi (ngoài cùng bên trái) - hàng xóm của "sát thủ" Won Bin trong phim điện ảnh The man from nowhere (tên khác là "Uncle" hay "Ajussi"). Từ đó, cô liên tục xuất hiện trong nhiều bom tấn màn bạc và từng hai lần dự Liên hoan phim Cannes (năm 2009, 2014). Nhiều khán giả nhận xét ngoại hình hiện tại của Kim Sae Ron (ngoài cùng bên phải) khác xa với thời nhỏ.