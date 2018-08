Mùa hè 2018, Cher gây bất ngờ khi tái xuất màn ảnh rộng với tác phẩm Mamma Mia! Here We Go Again. Ca sĩ 72 tuổi xuất hiện ở cuối phim với vẻ ngoài trẻ trung, thu hút trong vai mẹ của Meryl Streep (69 tuổi). Trong chuyến quảng bá phim, Cher nói dù cả hai chỉ hơn nhau ba tuổi, điều đó không phải vấn đề.