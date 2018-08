Người đẹp phát triển sự nghiệp âm nhạc chủ yếu ở Anh từ những năm 1990. Cô phát hành các album như Kylie, Impossible Princess, Fever... Single Can't Get You Out Of My Head trở thành một trong những ca khúc thành công nhất những năm 2000, bán được hơn 10 triệu bản.