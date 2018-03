Sandra Bullock ghi dấu ấn trong nhiều tác phẩm thập niên 1990 như Demolition Man (1993), While You Were Sleeping (1995)... Ở tuổi 52, người đẹp Mỹ vẫn là lựa chọn hàng đầu cho các bộ phim tình cảm, lãng mạn, hài.