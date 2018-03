Go Hyun Jung sinh năm 1971, gia nhập làng giải trí sau khi đoạt danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1989. Cô được yêu thích nhờ vẻ đẹp ngọt ngào và nụ cười tỏa sáng. Người đẹp gây tiếng vang qua các phim Đồng hồ cát, Nữ hoàng Seon Deok, Nữ tổng thống Hàn Quốc....



Go Hyun Jung từng trải qua cuộc hôn nhân cay đắng với một đại gia Hàn Quốc và có hai con. Khi ly hôn, cô không giành được quyền nuôi con, cũng hiếm khi có cơ hội gặp các bé. Vượt qua sóng gió, người đẹp quay lại làng giải trí. “Lý do đầu tiên khiến tôi trở lại đóng phim là để các con có thể nhìn thấy mẹ trên màn ảnh”, Go Hyun Jung nói.