Bé Ki Si On - con gái sinh năm 2015 của cặp sao - lần đầu lộ diện trước truyền thông. Trên các diễn đàn lớn tại Hàn, người hâm mộ khen bé Si On bụ bẫm, thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Độc giả Min Kyung viết trên Naver: "Tôi theo dõi Instagarm của hai vợ chồng họ đã lâu nhưng lần này mới được thấy cận mặt Si On. Lớn lên cô bé sẽ trở thành mỹ nhân giống mẹ".