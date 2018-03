Yoon Eun Hye sinh năm 1984, xuất thân là ca sĩ thần tượng của nhóm Baby Vox (1998-2005). Sau khi nhóm tan rã, người đẹp chuyển hướng sang diễn xuất. Vai diễn đầu tay trong phim Hoàng cung (trái) giúp cô thoát mác "ca sĩ đóng phim". Sau đó, cô ghi dấu ấn với loạt phim Chàng trai vườn nho, Tiệm cà phê hoàng tử (phải), Chàng quản gia của tôi, Lie to me, I miss you...