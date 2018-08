Tại lễ trao giải của Viện Hàn lâm Nhật Bản hồi tháng 3, Hamabe Minami nhận danh hiệu "Diễn viên triển vọng" nhờ thể hiện trong phim Let Me Eat Your Pancreas. Trong một cuộc bình chọn của khán giả hồi tháng 6, Hamabe Minami nằm trong top 10 thiếu nữ đẹp và có sức ảnh hưởng của showbiz Nhật.