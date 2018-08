Jang Dong Gun - Go So Young là cặp phim giả tình thật đình đám nhất làng giải trí Hàn Quốc. Họ phải lòng nhau khi đóng Gió thổi khúc tình yêu hồi năm 1999 (ảnh trái). Truyền thông lúc ấy chỉ trích nam diễn viên phụ bạc Á hậu Hàn Quốc Yeom Jung Hwa để theo đuổi Go So Young. Cặp sao im lặng trước mọi điều tiếng và trở thành bạn thân nhiều năm sau đó. Năm 2007, họ công khai yêu rồi kết hôn năm 2010 (phải). Chi phí đám cưới của cặp sao lên đến một tỷ won (khoảng 21 tỷ đồng), được đánh giá rình rang và xa hoa bậc nhất showbiz nước này.