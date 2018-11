Park Seo Joon sinh năm 1988, gia nhập làng giải trí năm 2011. Trước Thư ký Kim, anh từng xuất hiện trong loạt phim Kill me heal me, She was pretty, Hwarang, Thanh xuân vật vã (Fight for my way)... Nhiều khán giả nhận xét Seo Joon từ nhỏ không hẳn đẹp trai nhưng có duyên, dễ gây thiện cảm cho người đối diện.