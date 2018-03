Năm 2014, cô lấn sân màn ảnh trong bộ phim Chỉ có thể là yêu - do Jo In Sung và Gong Hyo Jin đóng chính. Lee Sung Kyung hóa thân thành Ahn So Nyeo - nữ sinh cấp ba bị đuổi học và phải làm nhân viên chạy bàn tại quán cà phê.

Năm 2015, cô tiếp tục nhận được lời mời đóng phim Hoa vương. Vai diễn Kang Yi Sol - bị mẹ ruột bỏ rơi, luôn nung nấu ý định trả thù - giúp Lee Sung Kyung đoạt giải "Nữ diễn viên mới xuất sắc" tại MBC Drama Awards.