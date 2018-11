Lana Condor lần đầu đóng vai chính trong To All The Boys I've Loved Before - tác phẩm tình cảm, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Jenny Han. Phim do Netflix sản xuất, ra mắt gần đây. Cô diễn xuất cùng nam diễn viên Noah Centineo.