Melanie Chisholm (Mel C) sở hữu 33 triệu USD, theo The Richest. Mel C là ca sĩ hiếm hoi trong nhóm nhạc thành công với sự nghiệp solo. Cô bán được 12 triệu album trên toàn thế giới. Mel C sinh con gái cùng nhà phát triển bất động sản Thomas Starr. Cô và bạn trai sống trong biệt thự gần 3 triệu USD tại London.