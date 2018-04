Jung Hae In sinh năm 1988, hoàn thành nghĩa vụ quân sự khi mới 21 tuổi. Sau tốt nghiệp đại học Pyeongtaek chuyên ngành Giải trí - Truyền hình, anh chạm ngõ nghệ thuật trong MV Moya của nhóm nhỏ AOA Black - năm 2013. Một năm sau, anh ra mắt với tư cách diễn viên trong phim Cô dâu thế kỷ nhưng không tạo được dấu ấn. Các phim Ba chàng ngự lâm (The three musketeers), The Youth (Đường đi nghĩa vụ, phần hai), Bác sĩ ma cà rồng (Blood)... có anh tham gia đều thất bại về tỷ lệ người xem. Khán giả hầu như không để ý đến sự xuất hiện của diễn viên mới.