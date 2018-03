Tác phẩm của đạo diễn Garry Marshall phát hành năm 2001. Anne Hathaway vào vai nữ sinh Mia Thermopolis nhút nhát, vụng về, có mái tóc xù và mắt kính to sụ. Cuộc đời Mia thay đổi khi phát hiện mình là công chúa thừa kế ngai vàng ở vương quốc Genovia, châu Âu.

Ở tuổi 19, đây là vai diễn đầu tiên của Anne Hathaway. Cô tiếp tục tham gia phần hai và được mời vào các tác phẩm đình đám khác như Brokeback Mountain, The Devil Wears Prada, Love and Other Drugs… Anne nhận đề cử Oscar cho phim Rachel Getting Married. Cô giành tượng vàng nhờ vai diễn trong Les Miserables.

Diễn viên 34 tuổi hiện kết hôn với nhà sản xuất phim Adam Shulman. Cô sinh con đầu lòng năm 2016.