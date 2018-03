Holly Madison sinh năm 1979, nổi tiếng khi góp mặt trong hai series truyền hình thực tế "The Girls Next Door" và "Holly's World". Năm 2015, cô xuất bản cuốn sách đầu tay - "Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy Bunny" - kể về những năm tháng của mình bên cạnh Hugh Hefner. Tác phẩm lọt vào danh sách bán chạy nhất trên New York Times suốt ba tháng.