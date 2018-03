Khi Dakota nổi tiếng với hàng loạt phim truyền hình, điện ảnh như The Runaways, Twilight, War of the Worlds... Elle Fanning cũng nỗ lực để có sự nghiệp riêng. Em gái Dakota thành công với các phim như Maleficent, Super 8, We Bought a Zoo...