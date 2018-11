Ngày 8/10, truyền thông Hàn đồng loạt đăng tải hình ảnh gia đình So Ji Hyun - In Kyo Jin tổ chức sinh nhật tròn một tuổi cho con gái thứ hai - bé In So Eun (hôm 2/10). Cặp sao tâm sự thấy hạnh phúc khi các con ăn ngoan, khỏe mạnh và yêu thương nhau. Hàng nghìn người hâm mộ gọi hai công chúa nhỏ là "tiểu mỹ nhân".