Met Gala diễn ra tại Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, New York (Mỹ) với chủ đề "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" (Thực thể hoàn mỹ: Thời trang và Trí tưởng tượng Công giáo). Amal Clooney là một trong bốn người chủ trì bữa tiệc, bên cạnh Anna Wintour, Rihanna và Donatella Versace. Cô tay trong tay chồng - tài tử George Clooney - lên thảm đỏ.