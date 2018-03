Tháng 5/2016, Britney Spears mặc bikini, nhảy cuồng nhiệt suốt tám phút trên sân khấu Lễ trao giải âm nhạc Billboard 2016. Cô hát liên khúc Womanizer, I Love Rock N Roll, Breathe On Me, I'm A Slave 4 U, Touch My Hand và Toxic.

Thân hình thon gọn của Britney Spears gây bất ngờ với nhiều người. Bà mẹ hai con được tung hô ngay sau khi màn trình diễn kết thúc.