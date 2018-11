Trong sự nghiệp, Elton John từng năm lần nhận Grammy và một lần đoạt giải Oscar. Tạp chí âm nhạc Rolling Stone đưa ông vào danh sách “100 nhạc sĩ ảnh hưởng nhất kỷ nguyên rock and roll”. Năm 2013, Billboard gọi ông là nghệ sĩ đơn ca thành công nhất trong danh sách “The Billboard hot 100 top all time artists”, chỉ đứng sau nhóm The Beatles và Madonna.