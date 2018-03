Backstreet Boys - nhóm nhạc Mỹ năm thành viên - được thành lập tại Florida năm 1992. Thập niên 1990, Backstreet Boys "làm mưa làm gió" khắp thế giới với những bản Pop Ballad nhẹ nhàng như I Want It That Way, Larger than Life, Show Me the Meaning of Being Lonely... Đến nay, nhóm đã bán hơn 140 triệu bản trên toàn thế giới và nằm trong top nhóm nhạc có lượng album bán chạy nhất. Hiện nay, Backstreet Boys vẫn hoạt động. Nhóm nhạc từng sang Việt Nam diễn tháng 3/2011. Hồi tháng 6, nhóm trình diễn hai ca khúc nổi tiếng một thời - As Long as You Love Me (1997) và I Want It That Way (1999) - tại cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2016.