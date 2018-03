Diễn viên 42 tuổi nhớ về thời điểm mối quan hệ của cô và Brad Pitt bắt đầu xấu đi. Đó là mùa hè năm 2016, khi cô đang làm hậu kỳ cho phim First They Killed My Father. "Mọi thứ trở nên tồi tệ. Tôi không muốn dùng từ đó... mọi thứ trở nên khó khăn (...) Khi lớn lên, tôi vô cùng lo lắng về mẹ mình. Tôi không muốn các con cũng như vậy với tôi. Tôi có thể khóc trong nhà tắm nhưng không phải trước mặt chúng. Chúng cần biết mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, cho dù khi đó bạn cũng không biết có ổn thật không". Angie cũng chia sẻ cô tự hào khi cả sáu con đều mạnh mẽ, chín chắn và bản lĩnh.