Trước khi công bố chia tay, Jennifer Aniston và Justin Theroux vẫn gặp nhau trong đêm Valentine năm nay (14/2). Trước đó, cặp vợ chồng dành khá nhiều thời gian để tự vấn. Năm qua, cả hai bận rộn với những dự án riêng. Aniston ký hợp đồng với Reese Witherspoon cho một bộ phim truyền hình mới và quay phim "Dumplin" ở Atlanta, trong khi Theroux tham gia phim hài "The Spy Who Dumped Me" ở Budapest.