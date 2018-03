Tạp chí đồ bơi Sports Illustrated Swimsuit là nơi thúc đẩy sự nghiệp cho các gương mặt trẻ trong làng thời trang nhiều năm qua. Năm 2011, Kate Upton được vinh danh là "Rookie of the Year" (Tân binh của năm) và xuất hiện hai lần trên trang bìa của tạp chí này. Khi đó, thân hình đầy đặn khác chuẩn thông thường của Kate Upton trở thành đề tài bàn tán và càng khiến tên tuổi cô được chú ý hơn.

Kate Upton bắt đầu làm mẫu chính trong nhiều show thời trang - nơi vốn chỉ dành cho các người đẹp mình dây. Sau đó, cô xuất hiện bên nhiều ngôi sao điện ảnh trong tác phẩm The Other Woman và nhanh chóng bước vào hàng sao lớn ở Hollywood. Năm 2016, cô khoe đã đính hôn với bạn trai lâu năm - Justin Verlander.