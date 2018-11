Tháng 12/2005, Jennifer Garner sinh con gái đầu lòng - Violet. Đây là thời điểm khó khăn của Ben Affleck với nhiều phim không ăn khách, bị giới phê bình chê bai. Với sự động viên của vợ, anh bắt đầu tìm lại hào quang với Hollywoodland (2006), Gone Baby Gone (2007) và The Town (2010).