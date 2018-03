Từ ngày 26 - 28/11, triển lãm "My Bhutan" của nhiếp ảnh Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thanh Tùng diễn ra ở lâu đài TajmaSago, quận 7, TP HCM. Triển lãm giới thiệu đến công chúng 30 tác phẩm được chọn lọc từ các chuyến khám phá Vương quốc Bhutan của hai tác giả. Qua triển lãm, họ chia sẻ trải nghiệm về hành trình được thực hiện bằng đường bộ.



Trong ảnh: bức "An yên" của nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Hải. Anh là tay máy tự do, đam mê du lịch khám phá, bắt đầu cầm máy từ 1998. Ba năm gần đây, anh dành tâm huyết tìm hiểu văn hóa Bhutan.