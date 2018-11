Bích Ngọc Idol thể hiện ca khúc "Cùng nhau ta thắp sáng" (Live It Up) ở phần cuối chương trình.

Đêm ca nhạc "Non nước ngàn năm" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức, là hoạt động mở màn Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch quốc gia - Ninh Bình 2018. Lê Hải Yến là đạo diễn chương trình.