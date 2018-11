Tú Dưa (trái) và Tuấn Hưng cùng hát "Tình bạn" - ca khúc Tú Dưa mới sáng tác để động viên tinh thần Tuấn Hưng. Tú Dưa kể trong 20 năm làm bạn, cặp nghệ sĩ không ít lần xích mích, từng tuyên bố "không nhìn mặt nhau". Thế nhưng, họ luôn bên nhau.

Chương trình kết thúc lúc 22h30 nhưng khán giả liên tục yêu cầu Tuấn Hưng hát thêm. Anh ngẫu hứng thể hiện ca khúc tiếng Anh "That's Why You Go Away" và "Em ơi Hà Nội phố".