Đạo diễn Ứng Duy Kiên (phải) thực hiện MV. Cuối năm nay, Trang Pháp sẽ ra mắt album nhạc EDM. Đầu năm 2018, cô sẽ thực hiện đĩa nhạc "The best of Trang Pháp" - bao gồm các bài hát cô từng viết và được nhiều ca sĩ thu âm.