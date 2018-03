Gần 22h, Sungha Jung biểu diễn bản nhạc cuối cùng - "Sun comes night". Sau khi tiết mục biểu diễn kết thúc, hầu hết khán giả đứng dậy vỗ tay không ngớt. Tình cảm của người hâm mộ Việt Nam khiến Sungha Jung xúc động. Anh quay trở lại sân khấu và biểu diễn "Classic Gass". Khi chương trình kết thúc, Sungha Jung còn rủ người hâm mộ chụp một bức ảnh selfie.

Hoàng Anh (23 tuổi, Hà Nội) chia sẻ buổi biểu diễn rất tuyệt vời. Tuy nhiên, anh hơi tiếc vì Sungha Jung không chơi một số bản nhạc quen thuộc gắn với tên tuổi như "River flows in You" hoặc các bản cover như "Some Body That I Used To Know", "Thinking Out Loud"...