Halsey hát ca khúc "Without Me" khi các người mẫu diễn bộ sưu tập "Flights of Fancy". Halsey là ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ, nổi tiếng với các ca khúc "Bad at Love”, “Sorry". Cô cũng được biết tới như một diễn viên và gần đây xuất hiện với vai trò cố vấn chương trình The Voice của Mỹ.