Fan cuồng bám theo Wanna One đến đài truyền hình

Wanna One sở hữu lượng fan đông đảo. Fan cuồng luôn la hét, trèo qua hàng rào bảo vệ khi nhóm xuất hiện. Theo báo chí Hàn, hàng xóm cùng tòa nhà với Wanna One từng phản ánh tình trạng người hâm mộ tụ tập trước cửa chung cư, xả rác và quấy rối họ. Đơn vị quản lý nhóm - công ty YMC - từng yêu cầu fan tôn trọng cuộc sống riêng tư của các thành viên. Khi Wanna One ghi hình show "Weekly Idol", fan cuồng kéo tới gây rối loạn, cảnh sát buộc phải đến hiện trường để giải tỏa đám đông.