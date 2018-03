Nhóm Bud đến từ Anh thể hiện một số ca khúc Raggae.

Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa diễn ra từ ngày 10 đến 12/11. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như nhóm Ngọt, Da LAB, SlimV, Hoàng Touliver, Đông Hùng... Một số ban nhạc quốc tế cũng góp mặt như Lost Frequencies (Bỉ), Chris Minh Doky & The Electric Nomads (Đan Mạch), Biuret (Hàn Quốc), BUD (Anh), Garden City Movement (Israel), I wear* experiment (Estonia), Lavagance (Slovakia), Lowly (Đan Mạch) và The other shi (Đức).