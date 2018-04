Hương Tràm sinh năm 1995 ở Nghệ An. Cô tham gia Giọng hát Việt lúc 17 tuổi, gây chú ý từ vòng Giấu mặt với ca khúc "I Will Always Love You". Chất giọng cao, khỏe của cô chinh phục bốn huấn luyện viên Thu Minh, Trần Lập, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà. Cuối cùng, Hương Tràm về đội Thu Minh.