Giang Hồng Ngọc mặc bộ váy bồng bềnh và được nhấc bổng trên không. Dưới ánh sáng của đèn laser, chiếc váy biến hóa nhiều màu sắc. Cô hát Still loving you, My everything và Chỉ là giấc mơ theo bản phối EDM.