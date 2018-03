Trong đêm tiệc 26/2, Mỹ Linh cùng 20 học trò tại trường đào tạo âm nhạc Young Hit Young Beat biểu diễn ca khúc If we hold on together. "Hàng tuần, cô Linh hướng dẫn bọn con cách hát, đứng trên sân khấu sao cho duyên dáng, hát thế nào cho tốt và tình cảm. Mỗi khi diễn, cô đều lo con và các bạn ăn uống. Rồi khi về, cô còn ôm từng người nữa", một học trò của diva chia sẻ.