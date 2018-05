Nhạc sĩ Anh Quân từng tâm sự đêm nhạc nhằm tôn vinh các nhạc công - người làm nên "xương sống" cho các chương trình. Do đó, "The Bandfest 2018" không chỉ đơn thuần là cuộc biểu diễn về giọng hát mà còn có các màn thể hiện kỹ thuật, sự sáng tạo của các nhạc công. Trong ảnh, nghệ sĩ Nguyên Lê biểu diễn guitar cùng ban nhạc. Các tiết mục hòa tấu mà nhóm của anh gửi tới đêm diễn gồm "Zigzag", "Wingless Flight", "Dance Of The Comet", "People Of The Waterfalls"...