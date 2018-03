Super Bowl là sự kiện thể thao do Liên đoàn Bóng bầu dục Mỹ tổ chức từ năm 1967. Trong nhiều năm, đây là chương trình được theo dõi nhiều nhất trên sóng truyền hình tại Mỹ. Rất nhiều ca sĩ nổi tiếng từng tham gia biểu diễn trước và giữa trận đấu như Katy Perry, Michael Jackson, Madonna, Prince, The Rolling Stones, The Who, Whitney Houston...