Danh ca tự dẫn chuyện để đi vào tiết mục. Ví dụ, trước khi hát bài Ngẫu nhiên, bà thủ thỉ: "Trong đời sống cần có một chữ 'duyên'. Trước đây, vào đêm mùng một Tết, tôi được gặp một thanh niên ở Hội An đã qua tận California để mời tôi bữa cơm đầu năm. Chúng tôi trò chuyện nhiều về âm nhạc, về lời ca của Trịnh Công Sơn. Tôi không nghĩ có một người trẻ ở Hội An xa xôi lại đến gặp tôi, mời tôi về Hội An một ngày gần nhất hát cho đồng bào lũ lụt, người nghèo, người yêu Hội An bằng âm nhạc của anh Sơn. Tôi xin được trân trọng cảm ơn những người đã giúp tôi có mặt trong đêm nhạc Để gió cuốn đi hôm nay".