Trích đoạn nhạc kinh trong vở Bóng ma nhà hát Opera với các ca khúc Music of the Night, All I Ask Of You lay động người nghe. Một số khán giả nữ từng xem vở nhạc kịch trước đó hoặc bộ phim cùng tên thậm chí rớt nước mắt.