Tham gia đêm nhạc Countdown Party - Journey To Wonderland, Hoàng Thùy Linh thể hiện sự quyến rũ trên sân khấu khi trình bày các hit như Crazy, Rung động, Just you. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ những cảm xúc về Sài Gòn và khoảnh khắc đón giao thừa trên mảnh đất này.