Bất chấp cơn mưa rả rích, hàng trăm khán giả, trong đó có nhiều người ở các tỉnh xa, đến buổi giao lưu từ sớm để chờ nghe nhạc sĩ trò chuyện.

Vũ Thành An nổi bật với vóc dáng dong dỏng cao, nụ cười thường trực trên môi, cách trò chuyện điềm đạm, cởi mở. Ông thường xưng là "An" với khán giả. Không chỉ trò chuyện, chia sẻ kỷ niệm, ông còn thể hiện ca khúc "Đời đá vàng" và sáng tác mới "Nếu không gặp lại ở thế gian". Vũ Thành An kể năm ngoái, sức khỏe ông xuống dốc, nhạc sĩ tưởng như không thể về nước. Ông bày tỏ hy vọng sức khỏe vẫn còn tốt trong những năm tới để tiếp tục công việc thiện nguyện cũng như sáng tác ca khúc mới tri ân khán giả.