Hà My là thí sinh một cuộc thi hát Bolero do Đàm Vĩnh Hưng đang làm giám khảo. Biết hoàn cảnh khó khăn của nữ ca sĩ, trước đó, anh ngỏ ý sẽ bảo bọc cô với lời hứa: Show nào có anh thì Hà My góp mặt. Đàm Vĩnh Hưng từng nhiều lần trả cátxê cho Hà My trong những lần đi diễn nước ngoài. Từ đó, nữ ca sĩ đã tích góp một tỷ đồng mua được căn nhà ở huyện Nhà Bè, TP HCM.